Técnico do Botafogo-PB elogia Santa Cruz e defende presença das duas torcidas nos jogos

Marcelo Fernandes projetou o duelo contra o Tricolor do Arruda, que abre o Quadrangular do Acesso na Série C

Marcelo Fernandes, técnico do Botafogo-PB ( João Neto/Botafogo-PB)

Adversário de estreia do Santa Cruz no Quadrangular do Acesso da Série C, Marcelo Fernandes, técnico do Botafogo-PB, também se mostrou favorável à presença das duas torcidas nos duelos entre os clubes.

Apesar da recomendação do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB) para torcida única nos jogos, o Tricolor iniciará nesta quinta-feira (3) a venda de ingressos para a torcida do clube paraibano.

Em entrevista à CBN Paraíba, o treinador do Belo, assim como a diretoria da Cobra Coral, defendeu a presença de visitantes nos jogos.

“Os dois jogos deviam ser com as torcidas, com as famílias no campo, todos se divertindo com o espetáculo. Fico triste, mas acho que tem pessoas competentes para ver isso”, disse.

Além disso, o comandante do Botafogo também projetou a partida, elogiando o Santa Cruz.

“A gente precisa concluir com êxito as chances que tivermos de gol, principalmente no primeiro tempo, além de pensar em neutralizar o Santa Cruz, que é uma grande equipe. A gente sabe que vai ser um grande jogo”, declarou.

Segue a indefinição sobre a torcida única

Em conversa com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, disse que a decisão a respeito da torcida única ou não ainda será anunciada.

Segundo ele, não há problema em o Santa anunciar a venda de ingressos para visitantes antes da deliberação da CBF. “Se a decisão for por torcida única, os torcedores que comprarem serão ressarcidos”, concluiu.

As equipes se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco.



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