Quem é Matheus Cadorini, atacante próximo de reforçar o Santa Cruz na Série C?

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, Portuguesa e Santa Cruz fecharam, nesta quarta (2), a transferência de Matheus Cadorini, atacante de 24 anos, para o Arruda; clube pernambucano ainda não se pronunciou sobre o novo reforço

Matheus Cadorini, novo reforço do Santa Cruz (Divulgação/Portuguesa)

Ainda sem confirmação oficial do Santa Cruz, Matheus Cadorini estaria se transferindo da Portuguesa-SP para defender as cores do clube do Arruda. O atacante de 24 anos pode chegar ainda nesta quinta-feira (03) ao Recife para reforçar o elenco na fase decisiva para o acesso.

Jorge Nicola, jornalista esportivo da Bandsport, postou em seu perfil no X, antigo Twitter, que o atleta já teria fechado com o Santa para disputar o quadrangular da Série C, chegando a repassar detalhes do acordo dos pernambucanos com a Lusa.

"Acordo foi selado entre os clubes nesta quarta-feira. Santa assume 100% dos salários do centroavante, de 24 anos", postou Nicola.

A reportagem do Diario de Pernambuco buscou a confirmação da notícia junto ao clube coral, mas não obteve retorno.

Quem é?

Mesmo com a pouca idade, Cadorini tem uma boa rodagem em sua carreira. Ele deu os primeiros passos como profissional pelo Internacional de Porto Alegre, em 2021. No ano seguinte, com apenas 19 anos, foi emprestado ao Coritiba para ganhar minutagem.

Foi pouco aproveitado no time titular e, novamente, emprestado. Desta vez, para o Ituano, onde chegou a participar de 29 jogos, marcando 4 gols, com uma assistência.

Com o fim de sua passagem pelo Galo de Itu, veio também o encerramento do seu contrato com o Internacional, clube que possuía os direitos do atleta.

Livre no mercado, Matheus Cadorini buscou novos ares, indo parar no futebol espanhol. Passou cerca de um ano no Real Murcia, time da terceira divisão, até retornar ao Brasil, no começo de 2026.

Na Portuguesa, ele desencantou. Foi o artilheiro da Lusa na Série D com 8 gols. Antes, havia marcado 4 no Paulistão.

Com eliminação da Lusa da competição nacional, o caminho de Matheus Cadorini ficou livre para um acerto com o Santa Cruz, que, apesar de várias tentativas, ainda não encontrou um camisa 9 na temporada.

