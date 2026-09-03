De volta ao Santa Cruz, João Pedro busca segundo acesso em 2026: ‘Preparado para ajudar'

Meio-campista subiu de divisão com o ABC, onde estava emprestado, e tentará novo feito pelo Tricolor do Arruda

João Pedro em treino do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

Especialista em acessos, o meia João Pedro, que retornou ao Santa Cruz para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, pode conseguir subir de divisão duas vezes na mesma temporada.

O jogador estava emprestado ao ABC, que conseguiu o acesso à Série C de 2027. Antes, já havia conseguido o feito mais duas vezes, com o Retrô, em 2024, e pelo próprio Tricolor do Arruda, em 2025.

“O acesso é sempre o que o jogador espera no ano. Estou muito feliz de conseguir três vezes consecutivas. Estou muito disposto e preparado para ajudar o Santa na segunda fase da Série C”, disse.

Estreia pode acontecer no Quadrangular do Acesso

O atleta de 27 anos esteve no banco de reservas no empate por 1 a 1 contra o Anápolis, mas não foi acionado pelo técnico Cristian de Souza.

Com isso, sua reestreia no clube pode acontecer no próximo domingo (6), às 18h30, contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco, no jogo que abre o Quadrangular do Acesso.



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