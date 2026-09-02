Santa Cruz encaminha retorno de Willian Júnior para o quadrangular da Série C
Jogador terá nova oportunidade no elenco coral após deixar o clube em abril deste ano
Publicado: 02/09/2026 às 19:33
Willian Junior, Meia do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O Santa Cruz está próximo de confirmar o retorno do meia Willian Júnior, velho conhecido, para a disputa do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 27 anos tem acerto encaminhado para voltar ao Tricolor do Arruda e reforçar o elenco coral na fase decisiva da competição.
O meia foi destaque na reta final da campanha que garantiu o acesso do Tricolor na Série D de 2025 e, neste ano, repetiu a dose pelo Gama, ajudando o clube do Distrito Federal a conquistar também o acesso à Terceira Divisão.
Willian Júnior chega como mais uma alternativa para o setor de criação do Santa Cruz. Pelo Gama, o meia disputou 19 partidas na atual temporada, sendo titular durante a campanha do acesso, com quatro gols marcados e três assistências. O retorno ao clube pernambucano acontece meses depois de sua primeira saída.
Retorno após rescisão
Willian Júnior havia chegado ao Santa Cruz em 2025 e teve participação importante na campanha que recolocou o clube na Série C. Ao todo, o meia disputou 35 partidas com a camisa coral, marcou dois gols e contribuiu com sete assistências.
No início desta temporada, porém, o jogador perdeu espaço no elenco. Sem ser aproveitado, sequer foi relacionado nas duas primeiras rodadas da Série C. Em abril, clube e atleta chegaram a um acordo para a rescisão contratual, encerrando naquele momento a passagem do meia pelo Arruda.