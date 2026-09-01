Santa Cruz ativa cláusula e terá retornos de Vini Hora e Matheus Melo

Jogadores que estavam emprestados fazem último jogo por Goiatuba e CSA, respectivamente, nesta semana e reforçam o Tricolor na Série C

Vini Hora e Matheus Malo em campo pelo Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz terá os retornos do meia Matheus Melo e do atacante Vini Hora para o Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro.

O clube ativou a cláusula de rescisão imediata dos atletas, que estavam emprestados e devem se apresentar em breve ao Tricolor.

A informação foi divulgada por Gerailton Souza, do podcast Beberibe 1285, e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Com isso, Vini Hora fará seu último jogo pelo Goiatuba nesta quarta-feira (2), às 19h, pelo jogo de volta do playoff do acesso da Série D, contra o São José-RS.

Pela mesma fase da competição, Matheus Melo entrará em campo pela última vez com a camisa do CSA na próxima quinta-feira (3), às 20h, contra o Nacional-AM.

Assim, a Cobra Coral tentará regularizar os jogadores para que fiquem à disposição do técnico Cristian de Souza contra o Botafogo-PB, neste domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco.

Números dos novos reforços do Santa Cruz

Aos 21 anos, Vini Hora tem quatro gols e duas assistências nos 14 jogos que fez pelo clube goiano.

Já Matheus Melo, de 27 anos, soma 30 partidas pelo clube alagoano, com oito gols e uma assistência.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão