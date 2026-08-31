Série C: Veja como chegam os adversários do Santa Cruz no Quadrangular do Acesso

Após garantir vaga no empate contra o Anápolis, Cristian de Souza também analisou as equipes do grupo da Cobra Coral

Santa Cruz e Botafogo-PB voltam a se enfrentar (Savyo Miguel / FPF)

O Santa Cruz garantiu sua vaga no Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro após terminar em 8º lugar na primeira fase.

Com isso, terá pelo caminho Botafogo-PB, Maringá e Floresta no Grupo B. Vale lembrar que, agora, cada equipe se enfrentará em turno e returno, com os dois primeiros da chave garantindo vaga na próxima Série B.

O primeiro duelo será contra os paraibanos, na Arena de Pernambuco, com a data devendo ser confirmada em breve para o próximo domingo (6) ou para a próxima segunda-feira (7).

Quando se encontraram na primeira fase, o Tricolor não conseguiu vencer nenhum dos futuros adversários, somando três empates.

Como chegam os adversários do Santa Cruz

Botafogo-PB

O Botafogo-PB foi o grande time da primeira fase da competição, terminando em primeiro lugar com 33 pontos conquistados.

O destaque do time treinado por Marcelo Fernandes é o experiente meia Nenê, que, mesmo com 45 anos, é um dos artilheiros da divisão, com sete redes balançadas em 14 partidas.

Outro nome que deve ser observado é o de um velho conhecido. O jovem atacante Kayon, que está emprestado pelo Náutico, tem três redes balançadas, sendo uma delas na última rodada.

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, já projetou o duelo contra o Belo, que abre a fase decisiva.

“Já estamos planejando a semana para a gente chegar forte. Já temos um adversário, que é o Botafogo-PB, é um time de alto investimento e excelentes jogadores, na nossa casa, e a gente vai buscar nossa vitória”, disse.

Maringá

Quarto colocado na fase inicial, com 30 pontos, o Maringá será o segundo adversário da Cobra Coral no quadrangular.

O artilheiro do time na Série C é o atacante Caíque Calito, que pertence ao Tombense e tem seis redes balançadas.

“O Maringá tem uma forma toda especial de jogar. É um time atlético e jovem, que traz muitas dificuldades para os adversários, tanto em casa quanto fora”, analisou Cristian de Souza.

Floresta

Com os mesmos 30 pontos do Maringá, o Floresta terminou na quinta colocação geral e tem como treinador um ex-comandante do Santa Cruz.

Leston Júnior, que passou pelos pernambucanos em 2022, está na sua segunda temporada no clube cearense, fato destacado pelo treinador da Cobra Coral.

“O Floresta, com a manutenção do trabalho de Leston Jr., é um time organizado e que joga junto há muito tempo”, declarou.

Jogos do Santa Cruz na próxima fase

1ª rodada: Santa Cruz x Botafogo-PB



2ª rodada: Maringá x Santa Cruz



3ª rodada: Santa Cruz x Floresta



4ª rodada: Floresta x Santa Cruz



5ª rodada: Santa Cruz x Maringá



6ª rodada: Botafogo-PB x Santa Cruz



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão