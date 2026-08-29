Técnico do Santa Cruz comemora classificação e projeta próxima fase: ‘Novo campeonato’

Cristian de Souza destacou o equilíbrio da Série C e valorizou vaga mesmo com drama na última rodada

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Após empatar com o Anápolis por 1 a 1 neste sábado (29), Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, comemorou a vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em coletiva, o treinador citou o equilíbrio da competição e garantiu foco total para buscar o acesso à Série B de 2027.

“Na Série C mais equilibrada que já teve nos últimos anos, o importante é que estamos classificados. Esse era o objetivo e agora é renovar a energia, focar na próxima fase, que, literalmente, agora zera, e inicia um novo campeonato”, disse.

Além disso, o comandante da Cobra Coral voltou a elogiar o desempenho fora de casa da equipe, que teve a terceira melhor campanha como visitante.

“Estávamos focados no nosso jogo. Mantivemos a invencibilidade fora desde a minha chegada. O importante é que classificamos, independentemente de ter sido em oitavo.”



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