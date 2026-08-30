Autor do gol do Santa Cruz, Eurico alerta sobre próxima fase da Série C: ‘Sem margem de erro’

Zagueiro comemorou a classificação, mas chamou a atenção para o drama vivido por conta do empate fora de casa

Eurico comemora gol pelo Santa Cruz (Mariana Tolentino )

Após marcar o gol do Santa Cruz no empate por 1 a 1 contra o Anápolis, fora de casa, no último sábado (29), Eurico comemorou a vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Apesar da classificação, o zagueiro não mostrou satisfação com o resultado e com a necessidade de depender de outros placares da rodada para avançar.

“Fico feliz pelo gol. Poder ajudar a somar esse ponto. Na realidade, a gente queria a vitória. Mas, pela circunstância do jogo, pela tensão, acabamos sofrendo o gol e ficamos dependendo de resultados. Isso não pode acontecer com um time como o Santa Cruz”, afirmou.

Já conhecendo seus próximos adversários, o jogador de 32 anos cobrou foco total na luta pelo acesso.

“Agora é entrar forte. Não podemos mais ter margem de erro. Conseguir somar o máximo de pontos para poder coroar com o que os milhões de torcedores sonham, que é o acesso", disse.

Eurico abre o placar para o Mais Querido no jogo contra o Anápolis, VAAAAAAAAAAMOS! ???? https://t.co/7ZC110cYjc pic.twitter.com/y8ZCdZf5JJ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 29, 2026

Números de Eurico na temporada

Um dos principais destaques da Cobra Coral em 2026, Eurico soma 28 partidas, todas como titular, com três redes balançadas.



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