Torcida do Santa Cruz invade rede social de goleiro do Amazonas para agradecer por defesa que garantiu classificação

Axel Lopes salvou gol do Ypiranga na reta final da partida e manteve o Tricolor do Arruda no G-8 da Série C

Axel Lopes em campo pelo Amazonas (Reprodução/Instagram)

Um dos “heróis” da classificação do Santa Cruz para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro não esteve dentro de campo no empate por 1 a 1 diante do Anápolis, neste sábado (29).

No mesmo horário do duelo do Tricolor em Goiás, Amazonas e Ypiranga-RS se enfrentaram na Arena da Amazônia.

Em caso de vitória, os gaúchos tirariam a Cobra Coral do grupo de classificados, e isso não aconteceu por conta do goleiro Axel Lopes.

No último minuto, com a partida empatada por 2 a 2, o camisa 12 evitou uma chance clara de gol de Vini.

Com isso, o jogador de 34 anos passou a receber muitos agradecimentos de torcedores da Cobra Coral em postagens em sua rede social.

Curiosamente, o duelo pela última rodada da primeira fase foi o primeiro de Axel Lopes na Série C. Até então, ele só havia feito três partidas pela Onça-Pintada no ano.

“A torcida do Santa te ama”

Entre as centenas de comentários recentes nas fotos do goleiro, torcedores do Santa Cruz exaltam sua defesa.

“Obrigado pela defesa. A torcida do Santa te ama”, escreveu um torcedor. “Salvou o nosso Santa, obrigado!”, disse outro Tricolor.



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