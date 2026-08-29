Série C: Conheça os adversários do Santa Cruz na próxima fase

Tricolor pernambucano fará seu último jogo no Grupo B fora de casa, contra o Botafogo-PB, no Almeidão

Jogadores do Santa Cruz comemoram gol (Mariana Tolentino)

Após empatar por 1 a 1 com o Anápolis, em Goiás, neste sábado (29), o Santa Cruz garantiu vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Terminando em oitavo lugar na classificação geral, o time pernambucano ficará no Grupo B, ao lado de Botafogo-PB, Maringá e Floresta.

A primeira partida será na Arena de Pernambuco contra os paraibanos, que serão também os adversários da última rodada, dessa vez fora de casa.

O Grupo B será formado por Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu.

Classificados! O Santa é pra quem acredita! Vamos em busca do acesso. ???? pic.twitter.com/qeEKS9sZPW — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 29, 2026

Como funciona a segunda fase da Série C?

Os oito primeiros colocados da primeira fase foram divididos em dois grupos. Serão realizados jogos de ida e volta entre os times das mesmas chaves.

Os dois melhores colocados de cada grupo já garantem o sonhado acesso à Série B de 2027.

A grande decisão pelo título será realizada entre os dois melhores de cada grupo, em jogos de ida e volta.

Jogos do Santa Cruz na próxima fase

1ª rodada: Santa Cruz x Botafogo-PB

2ª rodada: Maringá x Santa Cruz

3ª rodada: Santa Cruz x Floresta

4ª rodada: Floresta x Santa Cruz

5ª rodada: Santa Cruz x Maringá

6ª rodada: Botafogo-PB x Santa Cruz



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão