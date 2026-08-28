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COPA DO NORDESTE SUB-20

Santa Cruz visita o Fortaleza pelas quartas de final do Nordestão Sub-20

Garotos do Tricolor buscam avançar para chegar pela terceira vez à semifinal da competição de base

Ivan Mota

Publicado: 28/08/2026 às 17:33

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Jovens do Santa Cruz Sub-20/Hugo Soares/FPF

Jovens do Santa Cruz Sub-20 (Hugo Soares/FPF)

O sábado (29) será agitado para os torcedores do Santa Cruz. Além de acompanhar o time principal contra o Anápolis na Série C, também poderão assistir aos jovens da base.

O Tricolor visita o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20, às 15h, no CT Ribamar Bezerra.

Veja também:

Na primeira fase, a Cobra Coral terminou na segunda posição do Grupo C, somando duas vitórias e uma derrota.

O destaque do time na competição é o atacante Sansão, que já balançou as redes duas vezes.

Veja todos os jogos das quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20

Sábado (29) – 15h

  • Fortaleza x Santa Cruz – CT Ribamar Bezerra
  • Náutico x Falcon – Aflitos
  • Bahia x CSA – CT Evaristo de Macedo
  • QFC x Estrela de Março – Ninho das Águias

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