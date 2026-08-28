Cristian de Souza defende utilização de três zagueiros no Santa Cruz: ‘Segurança’

Treinador da Cobra Coral afirmou em coletiva antes do importante duelo contra o Anápolis pela última rodada da primeira fase da Série C

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Paulo Paiva/FPF)

Na última coletiva antes da partida contra o Anápolis, que acontece neste sábado (29), às 17h, fora de casa, Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, defendeu a utilização de três zagueiros no time titular.

Desde que chegou ao clube, o profissional vem, costumeiramente, utilizando pelo menos um zagueiro de origem como lateral em um dos lados.

Para o treinador, essas escolhas não deixam a equipe mais defensiva dentro de campo.

“Existe um conceito errado, principalmente da parte da mídia, de que o esquema com três zagueiros é defensivo. Não é verdade. Com três zagueiros, você ganha um homem à frente, projetando um ou dois laterais”, disse.

Além disso, Cristian também frisou a importância dos três zagueiros para a defesa na reação que o time teve desde a sua chegada.

“O que nos dá hoje segurança são os três zagueiros com os dois volantes à frente. Isso tirou o Santa Cruz lá de baixo da tabela", declarou.



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