De volta ao Santa Cruz, João Pedro tem gol decisivo contra o Anápolis pelo Retrô

Relacionado para a partida deste sábado (29), o meia falou pela primeira vez após o retorno do empréstimo junto ao ABC

João Pedro em campo pelo Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

De volta ao Santa Cruz após empréstimo no ABC, o meia João Pedro tem boas lembranças de quando enfrentou o Anápolis.

Já regularizado, o jogador, que viajou com o elenco para a partida deste sábado (29), às 17h, pela última rodada da primeira fase da Série C, marcou um gol e deu uma assistência contra o time goiano na final da Série D de 2024, quando defendia o Retrô.

Após ser reserva no jogo de ida, quando os pernambucanos perderam por 2 a 1, João Pedro foi titular na partida de volta e marcou o último gol da vitória por 3 a 1, que garantiu o título nacional da Fênix.

Nesta sexta-feira (28), a Cobra Coral publicou um vídeo com as primeiras palavras do jogador de 27 anos desde seu retorno.

“Estou de volta e, se Deus quiser, vamos atrás desse acesso”, declarou o meio-campista, que entrou em campo pela última vez no dia 8 de agosto.

João Pedro de Volta. Vamos juntos, João! ???? pic.twitter.com/0w0hFzhoUW — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 28, 2026

João Pedro pode ser titular contra o Anápolis

Com a saída de Vitinho, que atuará no Paços de Ferreira, da terceira divisão de Portugal, João Pedro é um dos candidatos a assumir a vaga no time titular.

Em coletiva na última quinta-feira (27), o técnico Cristian de Souza elogiou o novo reforço do clube.

“Ele é um meia que pode jogar pelo lado. Mas, pela conversa que tive, ele prefere jogar por dentro. Treinou bem, inteligente e vem de um acesso, que é bom para o astral. Vai viajar e, se tiver a necessidade do seu aproveitamento, estará à disposição”, disse.



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