Raio-X: Vivendo reação, Anápolis recebe o Santa Cruz para fugir do rebaixamento

Adversário da Cobra Coral passa por boa fase com chegada de novo técnico, mas segue com risco de queda na Série C

Matheus Lagoa, atacante do Anápolis (Josué Alexandre / AFC)

Adversário do Santa Cruz neste sábado (29), às 17h, o Anápolis também tratará a partida em Goiás como uma decisão.

Enquanto o Tricolor busca seguir sonhando com o acesso, o objetivo dos donos da casa na última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro é fugir do rebaixamento.

E, se o clube segue vivo e fora do Z-2 no momento, muito se deve ao jovem técnico Luan Carlos.

O profissional de 34 anos assumiu o time na lanterna da competição e, até o momento, soma três vitórias e uma derrota no comando do Anápolis.

Na última rodada, a equipe venceu o Confiança em confronto direto fora de casa por 1 a 0, resultado que rebaixou os sergipanos e deixou os goianos na 17ª colocação, com 18 pontos, dependendo apenas de si para seguir na divisão.

Destaque dentro de campo

O grande nome do time na temporada é o ponta Matheus Lagoa, de 30 anos, que, com 13 gols marcados em 33 jogos, é o artilheiro.

Na Série C, são cinco redes balançadas, sendo quatro deles nas últimas quatro partidas da competição.



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