Anápolis x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 19ª rodada da Série C

Tricolor terá decisão fora de casa para garantir vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro e seguir sonhando com o acesso

Jogadores do Santa Cruz (Savyo Miguel / FPF)

O Santa Cruz terá o seu jogo mais importante até o momento da temporada de 2026 neste sábado (29), às 17h, contra o Anápolis, fora de casa.

O duelo é válido pela última rodada da primeira fase da Série C e definirá o futuro do clube pernambucano na competição.

Em caso de vitória, o time treinado por Cristian de Souza estará garantido no G8 e classificado para a fase decisiva pelo acesso à Série B. Em caso de empate ou derrota, precisará torcer por outros resultados de partidas que acontecem no mesmo horário.

No momento, o Tricolor ocupa a quinta colocação geral, com 28 pontos, ficando à frente do Ypiranga-RS no saldo de gols e tendo apenas um ponto de vantagem para outros cinco times, fazendo do triunfo o único cenário que já garante sua vaga.

Santa Cruz

Para a importante partida, o Santa Cruz terá dois importantes desfalques no time titular, mas ganhou o reforço do meia João Pedro, que estava emprestado ao ABC.

O jogador, que está regularizado e viajou com o elenco, é um dos cotados para substituir o meia-atacante Vitinho, que deixou o clube após acertar com o Paços de Ferreira, da terceira divisão de Portugal.

Além dele, Cristian de Souza já sabia que não contará com o volante Pedro Favela, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, Arilson, que estreou na última rodada, na vitória por 2 a 0 diante do Caxias, pode fazer seu primeiro jogo no time titular.

Anápolis

Se o Santa Cruz precisa do resultado para seguir sonhando com o acesso, o Anápolis tem como objetivo fugir do rebaixamento.

O grande responsável pela reação da equipe na competição é o jovem técnico Luan Carlos, de 34 anos.

O treinador assumiu o time goiano na última colocação da competição e, após vencer três dos seus quatro jogos, pode ficar na Série C mesmo em caso de derrota em casa.

Com 18 pontos, o time ocupa a 17ª colocação, com um de vantagem para o Itabaiana, que abre a zona de rebaixamento.

Ficha do jogo

Anápolis: Ravel; Vitinho, Rafael Costa, Hélder e Leonan; Mila, Samuel Michels e Juninho; Matheus Lagoa, Carioca e Fernando Viana. Técnico: Luan Carlos.

Santa Cruz: Thiago Coelho; Renato, William Alves, Eurico e Matheus Vinícius; Arilson, Silva e João Pedro (Patrick Allan); Ronald, Eron e Everaldo. Técnico: Cristian de Souza.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 17h

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva (ambos do Tocantins)

Transmissão: Band SportyNet.



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