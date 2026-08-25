Eron comemora sequência no Santa Cruz e projeta decisão: 'Não vamos ficar olhando resultado'

Atacante tem dois gols nas últimas três partidas do clube na Série C e será titular na última rodada da primeira fase

Eron, atacante do Santa Cruz (Savyo Miguel / FPF)

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 contra o Caxias no último sábado (22), o atacante Eron comemorou as oportunidades no time titular do Santa Cruz e o momento positivo no ataque.

Com dois gols marcados nos últimos três jogos, o centroavante citou a importância do técnico Cristian de Souza para o seu melhor desempenho.

“Professor Cristian tem um percentual muito grande nisso. Antes dele chegar, eu não estava performando bem e tendo minutagem. Quando ele chegou, teve uma conversa franca comigo e comecei a trabalhar bastante. A oportunidade chegou e eu estava bem preparado", afirmou.

Decisão contra o Anápolis

O jogador de 28 anos, que tem 12 jogos pela Cobra Coral, sendo quatro como titular, iniciará a partida decisiva contra o Anápolis no próximo sábado (29), às 17h, fora de casa.

O centroavante garantiu foco total dentro de campo, sem pensar nas outras partidas que podem influenciar o clube na última rodada da primeira fase da competição.

“A gente sabe que é um jogo decisivo. É outra final. Professor Cristian vem trabalhando nosso psicológico. A gente não vai ficar olhando resultado, vamos fazer nosso jogo", disse.

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