Santa Cruz: Com Favela suspenso, Arilson e Fabinho disputam vaga contra o Anápolis

Volante titular do Tricolor cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo e fica fora de jogo decisivo na Série C

Arilson, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz não terá o volante Pedro Favela na última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo neste sábado (29), às 17h, contra o Anápolis, fora de casa.

Com isso, o técnico Cristian de Souza terá que fazer pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Caxias por 2 a 0 no último sábado (22), na Arena de Pernambuco.

A principal opção para começar a partida é Arilson, que estreou justamente na última rodada, ao entrar na segunda etapa na vaga do próprio Pedro Favela.

Além dele, Fabinho também pode aparecer no time. O experiente jogador, de 39 anos, tem 14 jogos na temporada, sendo cinco como titular.

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