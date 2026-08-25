Goleiro Thiago Coelho comemora vitória do Santa Cruz e grande atuação em rede social

Thiago Coelho usou seu perfil no Instagram para exaltar vitória do Santa Cruz, no sábado, e "amadurecimento do grupo", com imagens da sua defesa salvadora no primeiro tempo da partida contra o Caxias

Thiago Coelho comemora vitória e grande atuação no seu perfil do Instagram (REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)

Exaltado pelo técnico Cristian de Souza na coletiva pós-jogo com o Caxias, no último sábado (22), o goleiro Thiago Coelho usou seu perfil pessoal no Instagram para comemorar não apenas a vitória do Santa Cruz, mas também a evolução do grupo e o seu momento após reassumir a titularidade no gol coral.

"Grande vitória diante do nosso torcedor!! Que mais uma vez fez uma festa linda!! Vencemos com uma postura diferente e autoridade. Grupo ganhando maturidade pra chegar muito mais forte e preparado na próxima fase! Isso é SANTA CRUZ", postou como legenda Thiago, em um carrossel de fotos, entre elas, a do momento em que fez a defesa mais importante da partida.

Era 15 minutos do primeiro tempo e o jogo estava 0 a 0. O atacante Dentinho recebeu lançamento longo da defesa gaúcha, ganhou na velocidade e no corpo de Ronald, e ficou de frente para o goleiro do Santa, que cresceu no lance e salvou o gol que poderia ter mudado o rumo da partida.

“Ele foi muito criticado e cobrado. Quero valorizá-lo. Não costumo falar individualmente dos jogadores, mas essa vitória, da minha parte, vai muito para o Thiago. Ele está nos dando um retorno fantástico, aquilo que ele foi contratado para vir aqui fazer”, comemorou Cristian, ao final do jogo com o Caxias.

As críticas citadas pelo técnico coral aconteceram após falhas consecutivas de Thiago nas 9ª e 11ª rodadas, ambos na Arena de Pernambuco. Contra a Ferroviária, logo aos 7 minutos, ele se precipitou na saída da área e fez falta no atacante adversário, mesmo tendo a cobertura do zagueiro.

Recebeu o cartão vermelho. Com um a menos, o Santa sofreu o 1 a 0 e mais ainda para chegar ao empate no segundo tempo.

Na rodada seguinte, os tricolores foram a Brusque e derrotaram o time local marcando um gol no finalzinho do jogo. Gabriel foi o goleiro e um dos melhores em campo, salvando o time com defesas importantes no primeiro tempo.

Mesmo assim, Cristian retornou com Thiago na rodada seguinte, após cumprir suspensão, diante do Ypiranga, novamente na Arena de Pernambuco. Ele voltou a falhar em um chute de fora da área, o gol que deu a vitória aos gaúchos.

Choveram críticas ao desempenho de Thiago, o mais experiente e rodado do trio de goleiros do Santa. O técnico passou a utilizar Rokenedy e Gabriel nas outras rodadas, que também oscilaram e não se firmaram.

Thiago voltou diante do Maranhão, na penúltima rodada. Mesmo o time perdendo, o goleiro saiu da Arena de Pernambuco com o reconhecimento de que, graças a ele, o placar ficou só no 1 a 0.

Elogios que voltariam após a atuação do sábado, diante do Caxias.