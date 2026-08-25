No podcast Futebol Diario, ex-presidente detalhou os motivos que travaram o acordo com grupo de Minas Gerais e avaliou o futuro do clube.

Ex-presidente do Santa Cruz revela obstáculo para investidores da SAF. (Foto: Sandy James/DP Foto)

O ex-presidente do Santa Cruz, Zé Neves, revelou que a ausência da Assembleia de Credores foi o estopim para o rompimento das antigas negociações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario nesta terça-feira (25), o ex-mandatário afirmou que a indefinição judicial é o principal obstáculo para a chegada de novos investidores ao Arruda.

"Acredito que a negociação não avançou pelo mesmo motivo que outros investidores não estão entrando: a assembleia de credores ainda não foi realizada. Os empresários não quiseram investir por conta disso. Digo em primeira mão que esse foi o motivo do rompimento. Mas espero que a gente se recupere e busque uma SAF boa, que recoloque o Santa Cruz no seu devido lugar", afirmou Zé Neves.

ASSEMBLEIA DE CREDORES

Em maio deste ano, o Diario de Pernambuco noticiou que o clube protocolou, junto à 18ª Vara Cível da Capital, um cronograma estimado para a realização da sua Assembleia Geral de Credores (AGC). A previsão é de que o encontro decisivo ocorra entre outubro e novembro de 2026.

À época, o advogado da Recuperação Judicial do clube, Eduardo Paurá, explicou à reportagem que a conclusão do processo de implementação da SAF é vista como a "principal garantia de geração de caixa".

"A assembleia de credores é um ato judicial. É preciso que o juiz convoque o clube e os credores para definir quanto será pago a cada um. Feito isso, a empresa que for assumir, ou o próprio Santa Cruz, saberá exatamente os valores e os possíveis descontos da dívida. O quadro financeiro fica totalmente desenhado", continuou Zé Neves.

O Santa Cruz tinha um acerto encaminhado com um grupo de investidores de Minas Gerais para assumir a SAF tricolor. O acordo, no entanto, recuou em 2026 e, segundo Zé Neves, o motivo foi justamente a falta de clareza em relação ao tamanho final da dívida do clube.

"O entrave não tinha nada a ver com as empresas que entraram na Cobra Coral Participações. Era exclusivamente a questão da assembleia de credores, um ato do Santa Cruz, que está em Recuperação Judicial. Como toda empresa que requer esse processo, é necessário realizar a assembleia para definir como vai pagar e qual será o tamanho final da dívida", detalhou.

ACESSO PARA A SÉRIE B

Na briga pelo acesso à Série B, o Santa Cruz pode terminar o ano com o calendário garantido e saldo esportivo positivo. Para Zé Neves, isso tem impacto direto e ajudaria no processo de venda da SAF.

"Subir [de divisão] já facilita um bocado para a SAF, porque já vão aparecer concorrentes para essa [proposta] que está na fila", finalizou.

O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. A entrevista com Zé Neves e todas as outras edições do programa estão disponíveis no canal.

CONFIRA A ENTREVISTA DE ZÉ NEVES NA ÍNTEGRA