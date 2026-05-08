Santa Cruz estima data para Assembleia de Credores e atrela prazo ao avanço da SAF

Santa Cruz projeta Assembleia de Credores para o fim de 2026 e atrela prazo ao avanço da SAF

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz deu mais um passo no seu complexo processo de reestruturação financeira. Em documento protocolado, nesta quinta-feira (7), junto à 18ª Vara Cível da Capital, o clube apresentou um cronograma estimado para a realização da sua Assembleia Geral de Credores (AGC). A previsão é que o encontro decisivo ocorra entre outubro e novembro de 2026.

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Para o Tricolor do Arruda, a realização da AGC não é apenas uma formalidade, mas o ponto de chegada de uma estratégia que depende diretamente da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo o advogado da Recuperação Judicial, Eduardo Paurá, a conclusão do processo de implementação da SAF é vista como a "principal garantia de geração de caixa" para que o passivo da Recuperação Judicial seja assumido e quitado.

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Além da venda do futebol, o clube condiciona o prazo à realização de novas rodadas de mediação com credores considerados "relevantes", buscando reduzir o montante da dívida antes que o plano de pagamento seja votado.

Outro fator determinante para o cronograma é o calendário desportivo. A gestão coral argumenta que a AGC deve ser compatibilizada com a disputa da Série C. A competição é apontada como o principal meio de geração de receita imediata e visibilidade para o clube, sendo fundamental que o ambiente administrativo esteja estabilizado durante o torneio.

"O Santa Cruz estimou esse cronograma de forma conservadora, mas deixou claro que poderá antecipar a realização da sua AGC caso as condições precedentes sejam implementadas antes", afirmou o advogado da Recuperação Judicial, Eduardo Paurá.

Saldo positivo em 2025

Para reforçar a tese de que o processo, embora longo, é eficaz, o Santa Cruz destacou o sucesso da campanha de mediação realizada em novembro de 2025. Na ocasião:

Mais de 400 credores participaram das rodadas de negociação;

352 acordos foram firmados, com credores;

Todos os pagamentos acordados foram realizados rigorosamente dentro do prazo.

Com a apresentação deste plano, o clube agora aguarda o aval da Justiça para seguir com os trâmites.