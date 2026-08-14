Jogador do Santa Cruz registra queixa por 'tentativa de agressão' contra executivo do clube

Matheus Castilho, lateral do Santa Cruz (Reprodução/Redes Sociais )

O Santa Cruz parece não ter um dia de paz. Na véspera de um jogo importante, amanhã, contra o Maranhão, uma bomba explodiu nas Repúblicas Independentes do Arruda. Nesta sexta-feira (14) de manhã, o jogador Matheus Castilho, de 21 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o executivo do Santa Cruz, Alex Brasil. No documento, o atleta relata ter sido ameaçado pelo dirigente.



A reportagem do Diario de Pernambuco teve acesso com exclusividade ao Boletim de Ocorrência. Nele, Matheus faz o seguinte relato: “Declara a vítima, que é jogador de futebol contratado do Santa Cruz Futebol Clube, que hoje, no local e hora, fora hostilizado pelo autor, diretor executivo de futebol, e impedido de treinar. E que só não foi agredido fisicamente face à intervenção de seus colegas. E que se sente prejudicado e que teme sofrer algum tipo de retaliação. Diante do exposto, pede providência”, diz o relato no documento.



O boletim também registra como local e hora do ocorrido o campo de futebol do Santa Cruz Futebol Clube, às 8h30 desta sexta-feira (14). O boletim foi registrado às 11h54, horas após o fato ocorrido.



A reportagem do Diario de Pernambuco tentou contato com o jogador Matheus Castilho, mas ele não retornou às ligações e mensagens.



O Diario entrou em contato com Alex Brasil, que disse não ter conhecimento nenhum sobre o assunto. Porém, ao ser questionado sobre se ele havia se desentendido de alguma forma com Matheus Castilho recentemente, ele se resumiu a dizer que “problemas internos são tratados de maneira interna”.



Por último, a reportagem também procurou o presidente Bruno Rodrigues. Através da sua assessoria, o mandatário tricolor comentou apenas que “não recebeu nenhum documento ou boletim sobre o atleta. Que existem conversas para encerramento do contrato, que inclusive acaba esse ano”, repassou a assessoria do presidente do Santa Cruz.



Jogador afirma que falará sobre o caso no momento certo

Logo após a publicação desta matéria, o jogador Matheus Castilho entrou em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco e respondeu, via WhatsApp, aos questionamentos sobre o episódio.

Na resposta, o atleta pediu desculpas pela demora em responder, mas optou por não falar sobre o assunto neste momento e afirmou que vai se pronunciar assim que se sentir bem para falar sobre o ocorrido.

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