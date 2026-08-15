Santa Cruz x Maranhão: veja onde assistir, horário e escalações pela 17ª rodada da Série C

Buscando melhorar o desempenho fora de casa, Tricolor quer vencer na Arena para se aproximar da classificação

Jogadores do Santa Cruz ( Paulo Paiva / FPF)

Após empatar fora de casa contra o Botafogo-PB, o Santa Cruz retorna à Arena de Pernambuco neste sábado (15), às 19h30, para encarar o Maranhão.

A partida é válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, sendo a primeira de uma sequência de duas do Tricolor jogando como mandante na reta final da primeira fase.

No momento, o time treinado por Cristian de Souza ocupa a sexta colocação geral, com 25 pontos conquistados.

Santa Cruz

Para a partida, o treinador coral terá o retorno do zagueiro William Alves, que cumpriu suspensão automática diante do Botafogo-PB.

Além disso, poderá estrear três novos reforços anunciados e regularizados ao longo da semana.

Além do volante Arilson, os atacantes Cassiano e Alex Sandro estarão à disposição, mas devem começar no banco de reservas.

Novidade no último jogo, o goleiro Rokenedy deve ser titular mais uma vez. No ataque, Eron pode ganhar a vaga de Thiago Marques após marcar seu primeiro gol com a camisa do clube pernambucano na última rodada.

“Fico feliz pelo gol e pela confiança que ele me dá para a sequência da competição. Agora é continuar trabalhando e aproveitar as oportunidades para ajudar o time nessa reta final”, disse o centroavante.

Maranhão

Na 11ª colocação, com 23 pontos, o Maranhão também segue sonhando com uma vaga no G8 para seguir na luta pelo acesso.

O time treinado por Jerson Testoni vem de uma sequência de três jogos sem derrota e só deve ter o desfalque do experiente atacante Pimentinha.

Um dos destaques dos maranhenses é o lateral-esquerdo Radija, que, apesar de atuar na defesa, é o artilheiro do clube na Série C, com quatro gols marcados.

Ficha do jogo

Santa Cruz: Rokenedy; Eurico, William Alves, Edson Miranda e Alex Ruan; Pedro Favela, Silva (Arilson) e Vitinho; Ronald, Eron e Everaldo. Técnico: Cristian de Souza.

Maranhão: Jean; Maurício, Lucão, Tibúrcio e Radija; Vander, Rosivan, Jorge e Vagalume; Erverson (Felipe Cruz) e Will. Técnico: Jerson Testoni.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 19h30

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Janystony Rabelo de Melo (ambos do Piauí)

Transmissão: SportyNet.



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