Natural de Petrolina, Alex Sandro comemora chance no Santa Cruz: ‘Time muito grande’
Já regularizado, novo atacante da Cobra Coral pode estrear neste sábado (15) contra o Maranhão pela Série C
Publicado: 14/08/2026 às 14:11
Alex Sandro, novo atacante do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)
Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (14), o atacante Alex Sandro, novo reforço do Santa Cruz, retorna ao futebol pernambucano após 13 anos.
Natural de Petrolina, o jogador de 30 anos começou sua carreira no clube da cidade e comemorou a chance de atuar no Tricolor do Arruda.
“O Santa Cruz é um time muito grande do Nordeste e do Brasil. A torcida apoia muito e é grande. Estou para ajudar o time. Que a torcida possa nos ajudar a conseguir os três pontos e a classificação”, declarou.
Anunciado como centroavante, o atleta comentou sobre suas características, afirmando poder exercer diferentes funções no ataque.
“Gosto muito de jogar pela beirada do campo, mas também como falso nove. Gosto muito de me movimentar, atacar espaço e fazer gol, que é o que o atacante precisa fazer”, disse.
Já regularizado, Alex Sandro, que estava no futebol do Vietnã, também falou sobre suas condições físicas para a partida contra o Maranhão, neste sábado (15), às 19h30, na Arena de Pernambuco.
“Estou há um mês sem competir. Estou trabalhando no dia a dia e conseguindo melhorar minha performance. Acredito que posso jogar por 20 minutos e ajudar o Santa Cruz”, afirmou.
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