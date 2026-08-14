Técnico do Santa Cruz busca melhorar desempenho em casa: ‘É o nosso objetivo’

Cristian de Souza falou antes de importante duelo contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela reta final da Série C

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Em coletiva nesta sexta-feira (14), Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, projetou o duelo contra o Maranhão e ressaltou a importância de melhorar o desempenho como mandante.

“Esse é o nosso desafio. Internamente, a gente cobra muito. Tenta achar a maneira de passar isso aos jogadores. A gente se aproxima de uma reta final com dois jogos em casa. Que bom que a gente tem essa oportunidade”, disse.

Tendo a quarta pior campanha da Série C atuando dentro de casa, o Tricolor jogará na Arena de Pernambuco neste sábado (15), às 19h30.

Atualmente na sexta posição geral, com 25 pontos, os pernambucanos podem garantir vaga antecipada na próxima fase em caso de resultado positivo nos próximos jogos, que, para Cristian de Souza, serão decisivos.

“É uma equipe muito bem treinada e vem de um momento bom. Mais um jogo decisivo. Fizemos, ao meu ver, uma grande semana de treinamento”, afirmou.

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