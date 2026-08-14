Santa Cruz contrata por empréstimo atacante Léo, do Fluminense-PI
Jovem de 20 anos chega ao Tricolor após destaque na base do clube piauiense, que tem Ricardo Rocha como consultor
Publicado: 14/08/2026 às 12:27
Léo, novo reforço do Santa Cruz (Samuel Pereira)
O Santa Cruz acertou a contratação por empréstimo do atacante Léo junto ao Fluminense-PI.
O anúncio foi feito pelo próprio clube piauiense por meio de nota oficial. O jovem de 20 anos deve ser oficializado em breve pelo Tricolor pernambucano.
A equipe do Piauí tem o ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão do mundo com a Seleção Brasileira e ídolo do Santa Cruz, como consultor das categorias de base.
Revelado pelo Fluminense-PI, Léo, que atua pelos lados do campo, foi destaque na equipe Sub-20, com seis gols em sete jogos do estadual da categoria.
Porém, também teve oportunidades no time principal, atuando em 22 partidas e balançando as redes cinco vezes.
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