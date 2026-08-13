Longe do Arruda, Santa Cruz tem 4ª pior campanha como mandante da Série C

Com jogos decisivos na Arena de Pernambuco, Tricolor busca melhorar aproveitamento para carimbar vaga na próxima fase da competição

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz atuará na Arena de Pernambuco nos dois próximos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro.

Podendo já garantir sua vaga na próxima fase, o Tricolor precisa melhorar seu desempenho como mandante na competição.

Apesar de estar na sexta posição geral, dentro da zona de classificação, a equipe pernambucana tem a quarta pior campanha contando apenas os jogos em casa.

Ao todo, foram somados 10 pontos, com três vitórias, um empate e três derrotas, sendo a última delas contra o Figueirense.

Agora, os comandados de Cristian de Souza terão pela frente o Maranhão, no próximo sábado (15), às 19h30, e o Caxias, no mesmo horário, no dia 22 de agosto.

Segunda melhor campanha fora de casa

Por outro lado, o Santa Cruz tem a segunda melhor campanha atuando fora de casa, ficando atrás apenas do Inter de Limeira.

São 15 pontos conquistados, com quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

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