Sem chance no Santa Cruz, Túlio Eduardo vai da Série D a gol na estreia no Brasileirão
Com passagem na base do Tricolor e poucas oportunidades no profissional, atacante vem ganhando destaque na Chapecoense e marcou contra o Coritiba
Publicado: 13/08/2026 às 14:42
Túlio Eduardo, atacante da Chapecoense (Roberto Pessoa/ACF )
O atacante Túlio Eduardo ganhou destaque na última semana após marcar o gol da Chapecoense na derrota por 2 a 1 diante do Coritiba pelo Brasileirão.
A rede balançada reforçou a ascensão meteórica do atleta de 20 anos, que, ainda em 2026, disputava a Série D do Campeonato Brasileiro.
Mas, antes de se destacar no Decisão e chamar a atenção da Chape, o centroavante teve passagem pelo Santa Cruz, onde não foi muito aproveitado.
Após defender o Sub-20 do Retrô e atuar no Íbis, o jovem chegou ao Tricolor em 2023 para atuar na base.
Na temporada seguinte, chegou a se destacar, também no Sub-20, ao marcar oito gols em 15 jogos. Porém, nunca conseguiu espaço no time profissional.
Em 2025, foram quatro jogos pelo time principal do Santa Cruz, sendo três no Pernambucano e nenhum como titular, antes de ser dispensado.
“Aqui, a entrega é inegociável!” ????????— Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 11, 2026
???? Assista a coletiva de imprensa do atacante Túlio completa pelo canal da ChapeTV no YouTube#VamosChape pic.twitter.com/c18ZD6N1AU
Destaque no Decisão e começo na Chape
Após deixar o Tricolor, passou por Nação-SC, Baraúnas-RN e Bandeirante-SP antes de retornar ao futebol de Pernambuco para defender o Decisão.
Na Série D, Túlio Eduardo fez oito gols e deu uma assistência em nove partidas disputadas.
Mesmo com a equipe do interior terminando em último lugar do seu grupo, o centroavante chamou a atenção e foi contratado pela Chapecoense para disputar a Série A.
Após marcar contra o Coritiba em sua estreia no Brasileirão, o recifense deu um relato emocionante sobre sua carreira.
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