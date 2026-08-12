Sport ou Santa Cruz: quem terá mais público no próximo jogo?

Equipes voltam a atuar em casa e têm expectativa de grande presença das torcidas na Ilha do Retiro e na Arena de Pernambuco

Torcidas de Sport e Santa Cruz (Foto: Paulo Paiva/SCR e Evelyn Victoria/SCFC)

Um Clássico das Multidões diferente. Não no campo, mas nas arquibancadas da Ilha do Retiro e da Arena de Pernambuco. Quem vai colocar mais torcedor nos jogos da próxima rodada das séries B e C?

Após atuarem fora de casa em seus últimos jogos, Sport e Santa Cruz vão reencontrar suas torcidas e a promessa é de casa cheia nos dois estádios.



O Leão da Ilha recebe o Londrina na próxima sexta-feira (14), às 20h30, enquanto o Tricolor enfrenta o Maranhão no sábado (15), às 19h30.



A expectativa é de bom público nos duelos da Ilha do Retiro e da Arena de Pernambuco, com os dois times já tendo divulgado parciais de vendas.

Primeiras parciais



Após encerrar um jejum que durava mais de dois meses com a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Vila Nova, o Sport quer retomar o bom momento atuando como mandante.



Segundo o Rubro-Negro, até o momento, mais de 10 mil torcedores já estão confirmados na partida diante dos paranaenses, com a Arquibancada da Sede esgotada.



Mais de 10 mil rubro-negros confirmados para Sport x Londrina, com a arquibancada sede esgotada! ???? #VemPraIlha



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Já o Tricolor anunciou que mais de 7.500 ingressos já foram vendidos para o importante duelo na luta pela classificação à próxima fase da competição.



Sport e Santa Cruz lideram média de público



Segundo o portal Ranking CBF, Sport e Santa Cruz lideram a média de público de suas respectivas competições nacionais.



Na Série B, o Leão tem, em 11 jogos disputados, média de 10.880 torcedores por partida, somando, até o momento, um total de 119.680 em todos os seus duelos como mandante.



Já o Tricolor lidera com folga na Série C, tendo média de 13.276 presentes por partida em seus sete jogos como mandante. No total, já soma 92.930 torcedores.



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