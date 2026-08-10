Santa Cruz protocola representação após incidentes no jogo contra o Botafogo-PB

Clube pede apuração sobre condições de acesso ao Almeidão e uso de balas de borracha e spray de pimenta durante partida

Cenas de violência foram registradas na partida entre Botafogo-PB e Santa Cruz, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (Thiago Zillinger/Cortesia)

O Santa Cruz protocolou, nesta segunda-feira (10), uma representação formal junto ao Ministério Público da Paraíba, à Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e às federações Paraibana e Pernambucana de Futebol.

O documento solicita a apuração dos incidentes registrados no último sábado (8), durante o empate por 2 a 2 contra o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Na representação, o Tricolor relata problemas nas condições de acesso ao estádio, com aglomerações, dificuldades de circulação e falhas na organização da entrada da torcida visitante.

O clube também denuncia o uso de munição de impacto controlado, conhecida como bala de borracha, contra torcedores, além do emprego de spray de pimenta no interior do estádio. Segundo o Santa Cruz, o produto teria atingido até funcionários do clube que trabalhavam no gramado.

Santa Cruz formaliza representação e pede investigação sobre incidentes em Botafogo-PB x Santa Cruz



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O clube pede ainda a apuração da responsabilidade do Botafogo-PB, na condição de mandante e organizador da partida, especialmente em relação à estrutura de acesso, à separação das torcidas e ao planejamento e à operação de segurança.

Entre as solicitações, está uma vistoria no Estádio Almeidão, além da interdição cautelar da praça esportiva para partidas com presença de público até que eventuais deficiências nas condições de segurança sejam verificadas e corrigidas.

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