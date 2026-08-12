Arilson e Cassiano são regularizados e podem estrear pelo Santa Cruz

Novos reforços ficam à disposição do técnico Cristian de Souza para enfrentar o Maranhão, no próximo sábado (15), pela Série B

O volante Arilson e o atacante Cassiano, novas contratações do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

Novos reforços do Santa Cruz, o volante Arilson e o atacante Cassiano foram regularizados na noite da última terça-feira (11).



Com isso, a dupla poderá estrear no próximo sábado (15), às 19h30, na Arena de Pernambuco, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.



O meio-campista de 32 anos, que estava no Betim-MG, já foi apresentado e falou sobre a expectativa de atuar pelo Tricolor.



“Estou ansioso. Não vou mentir. Ansioso para ver a massa ali torcendo, gritando. Como a gente sempre fala, né? O 12º jogador”, disse.



Já Cassiano, que estava no América-RN, será apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira (12).



Retorno de William Alves



Além dos reforços, o técnico Cristian de Souza também terá o retorno do experiente zagueiro William Alves, que cumpriu suspensão automática no empate por 2 a 2 contra o Botafogo-PB na última rodada.



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