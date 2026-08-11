Apresentado, Arilson mira acesso com o Santa Cruz e revela ansiedade por encontro com a torcida

Arilson, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Novo reforço do Santa Cruz para a reta final da Série C, o volante Arilson foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (11). Aos 32 anos, o jogador chega do Betim com a missão de aumentar as opções do técnico Cristian de Souza no meio-campo e ajudar o Tricolor na busca pelo acesso à Série B.

Em coletiva de imprensa, Arilson destacou que não pensou duas vezes quando recebeu o convite para defender o Santa Cruz. O jogador ressaltou a força da torcida coral.

“É um desafio muito bom. Portanto, quando recebi a ligação para vir para cá defender as cores do Santa Cruz, eu nem pensei. Essa é a verdade. É uma torcida de massa, uma torcida que gosta, apaixonada. E é isso que o atleta gosta. Eu, como atleta profissional, passei por grandes clubes e tenho certeza de que aqui no Santa não vai ser diferente”, afirmou.

Foco total no acesso

Arilson chega ao Arruda em um momento decisivo da temporada. Com a primeira fase da Série C se aproximando do fim, o volante sabe que a margem para erros diminui e vê o grupo coral preparado para encarar a reta final da competição.

“É uma reta final difícil em todas as competições. E a gente tem grandes chances de conseguir essa situação. Então, é continuar trabalhando. O trabalho está sendo bem feito pelo professor. O grupo também está entendendo o que ele quer, a estrutura de jogo, o modelo de jogo. Todo mundo corre em prol do Santa Cruz, em prol do êxito, que é o acesso”, analisou.

O novo reforço também se colocou à disposição para estrear no próximo compromisso, contra o Maranhão, no sábado (15), na Arena de Pernambuco. Arilson, que não entra em campo desde o dia 13 de julho, trabalha junto ao elenco coral para se recondicionar fisicamente.

O atleta ainda aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar regularizado.

“Estou trabalhando para isso. Então, espero que essa semana seja bem produtiva para chegar no sábado. Quando ele (Cristian de Souza) precisar de mim, eu estar inteiro para estar ajudando ele”, disse.

Ansiedade para encontrar a torcida

Além da expectativa pela estreia, Arilson não escondeu a ansiedade para sentir de perto o apoio da torcida coral. O volante espera que a presença dos tricolores seja um diferencial na reta final da competição.

“Estou ansioso. Não vou mentir. Ansioso para ver a massa ali torcendo, gritando. Como a gente sempre fala, né? O 12º jogador. Então, espero que sábado não seja diferente para estar tendo continuidade no nosso trabalho”, afirmou.

Disputa por espaço no meio-campo

Arilson chega para aumentar a concorrência em um setor que já conta com Pedro Favela, Fabinho, Silva, Andrey e Léo Costa. Apesar da disputa por uma vaga entre os titulares, o volante tratou a concorrência como algo positivo e afirmou que está disposto a contribuir independentemente de quem estiver em campo.

“É uma disputa saudável. Vai no dia a dia, no trabalho. Estou aqui para ajudar, independente de quem jogue ou não. Eu estou aqui para ajudar. Espero que, quando eu estiver na Arena, eu possa fazer o meu melhor. E quem está jogando também, com certeza, está dando o seu trabalho, está dando o seu melhor. E vai do professor. A gente vai no dia a dia, nos nossos treinos”, concluiu.