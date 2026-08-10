Caras novas: Santa Cruz anuncia as contratações do volante Arilson e do atacante Cassiano
Com as duas novidades, Santa Cruz chega a três reforços na janela de transferências para a sequência da Série C
Publicado: 10/08/2026 às 21:28
O volante Arilson e o atacante Cassiano, novas contratações do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)
O Santa Cruz anunciou nesta segunda-feira (10) mais dois reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Arilson, de 32 anos, e o atacante Cassiano, de 25, chegam ao Arruda para fortalecer o elenco na reta final da primeira fase da competição. Os dois jogadores já estão no Recife e iniciaram os trabalhos com o grupo coral.
Com as duas novas contratações, o Tricolor chega a três reforços nesta janela de transferências. Antes de Arilson e Cassiano, o clube havia anunciado o atacante Jhoninha. A movimentação da diretoria acontece em um momento decisivo da Série C, com o Santa Cruz buscando garantir uma vaga no quadrangular final e seguir na disputa pelo acesso.
Arilson aumenta concorrência no meio-campo
Arilson chega ao Santa Cruz vindo do Betim, onde disputou 18 partidas na atual temporada e marcou um gol. O volante já está no Recife e passa a integrar a disputa por espaço em um setor que conta com Pedro Favela, Fabinho, Silva, Andrey e Léo Costa.
Aos 32 anos, o jogador acumula experiência no futebol brasileiro. Ao longo da carreira, defendeu clubes como Athletic, Patrocinense, Pouso Alegre, Criciúma, Coritiba, Vila Nova e Betim.
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Cassiano chega após boa temporada no América-RN
Para o setor ofensivo, o Santa Cruz aposta em Cassiano. O atacante de 25 anos atua pelas pontas e chega ao Arruda após defender o América-RN em 2026.
Pelo clube potiguar, o jogador disputou 32 partidas, marcou sete gols e deu três assistências. Antes disso, construiu parte da carreira no futebol europeu, com passagens por Feirense e São Lourenço do Douro, em Portugal, além de Chernomorets Balchik e CSKA 1948, da Bulgária.
No futebol brasileiro, Cassiano também vestiu as camisas de Fluminense de Feira-BA e Itapirense-SP.
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