Santa Cruz terá retorno de William Alves contra o Maranhão

Experiente zagueiro cumpriu suspensão no empate contra o Botafogo-PB e estará à disposição do técnico Cristian de Souza

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Titular absoluto do Santa Cruz na Série C, o zagueiro William Alves voltará a ficar à disposição do técnico Cristian de Souza.

O jogador de 39 anos ficou de fora do empate contra o Botafogo-PB por conta de suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Na temporada, o defensor soma 16 partidas, todas como titular. Curiosamente, nas últimas seis vezes em que atuou, sempre foi advertido com um cartão amarelo.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco.

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