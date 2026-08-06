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Próximo do Santa Cruz, atacante Cassiano se despede do América-RN

Jogador de 25 anos disputou a Série D pelo clube potiguar e será mais uma opção ofensiva para o treinador Cristian Souza

Ivan Mota

Publicado: 06/08/2026 às 11:25

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Cassiano em campo pelo América-RN/Gabriel Leite/América FC.

Cassiano em campo pelo América-RN (Gabriel Leite/América FC.)

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Santa Cruz, o atacante Cassiano se despediu do América-RN nas redes sociais.

O ponta chega para ser mais uma opção ofensiva do Tricolor, que já anunciou Jhoninha, também para atuar pelos lados.

Veja também:

Aos 25 anos, Cassiano disputou 32 jogos pelo clube potiguar na temporada, com sete gols e três assistências.

Antes de defender o Dragão, teve uma passagem pelo futebol búlgaro, onde jogou pelo CSKA 1948.

Apesar dos novos reforços para o ataque, o Santa Cruz segue no mercado em busca de um centroavante.

Após a saída de Quirino, a equipe conta com Tiago Marques e Eron para o setor. No entanto, nenhum dos dois ainda vem agradando ao torcedor na Série C.

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América-RN , Cassiano , Santa Cruz
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