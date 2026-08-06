Próximo do Santa Cruz, atacante Cassiano se despede do América-RN

Jogador de 25 anos disputou a Série D pelo clube potiguar e será mais uma opção ofensiva para o treinador Cristian Souza

Cassiano em campo pelo América-RN (Gabriel Leite/América FC.)

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Santa Cruz, o atacante Cassiano se despediu do América-RN nas redes sociais.

O ponta chega para ser mais uma opção ofensiva do Tricolor, que já anunciou Jhoninha, também para atuar pelos lados.

Aos 25 anos, Cassiano disputou 32 jogos pelo clube potiguar na temporada, com sete gols e três assistências.

Antes de defender o Dragão, teve uma passagem pelo futebol búlgaro, onde jogou pelo CSKA 1948.

Apesar dos novos reforços para o ataque, o Santa Cruz segue no mercado em busca de um centroavante.

Após a saída de Quirino, a equipe conta com Tiago Marques e Eron para o setor. No entanto, nenhum dos dois ainda vem agradando ao torcedor na Série C.

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