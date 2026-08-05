Pedro Favela projeta retomada do Santa Cruz contra o Botafogo-PB e ressalta importância do jogo

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Após duas semanas da derrota para o Figueirense, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz voltará a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. A Cobra Coral visita o Botafogo-PB neste sábado (8), às 17h, no Almeidão, em confronto direto na parte de cima da tabela.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (5), o volante Pedro Favela projetou o duelo contra o Belo, ressaltando a importância do jogo. O camisa 5 coral admitiu a dificuldade do confronto, mas destacou a preparação da equipe para retomar o caminho das vitórias na Terceirona.

“É um dos jogos mais importantes da competição. Desde o revés em casa, a gente já focou 100% no Botafogo na reapresentação. A gente vê que é um dos times que está brigando pelo acesso também, de investimento e camisa pesada, mas creio que o nosso trabalho foi bem feito”, destacou Pedro Favela.

“Infelizmente, a gente teve um revés no último jogo, ninguém queria isso. Mas a resposta foi muito boa dentro dos treinamentos, e a gente acredita, sim, que pode fazer um ótimo jogo lá e sair com os três pontos. A gente sabe da qualidade do Botafogo, porém a Série C é isso”, concluiu.

O Santa Cruz visita o Belo com uma sequência de três vitórias consecutivas como visitante. A equipe coral atualmente ocupa a 5ª posição, com 24 pontos conquistados. O Botafogo-PB, por sua vez, é o 3º colocado, com 25 pontos, e vem de cinco vitórias consecutivas na Série C.



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