Torcedores do Santa Cruz comemoram inauguração de loja no Arruda

Tricolores estiveram em bom número na nova loja após meses de ausência e mostraram esperança no acesso à Série B

Inauguração da loja do Santa Cruz. (Weslly Gomes/DP foto)

Vivendo a expectativa da concretização da SAF, o Santa Cruz inaugurou, na manhã desta quarta-feira (5), sua nova loja no Arruda.

Diversos torcedores estiveram no estádio para conhecer a novidade e elogiaram a estrutura feita em parceria com o Grupo Shalom.

“Uma maravilha. Faltava isso aqui. Um ambiente muito agradável para receber a torcida. A gente merece”, disse o motorista Wagner José.

O professor Jairo Moreira relembrou os meses sem uma loja oficial do clube e mostrou esperança de dias melhores.

“Seis meses que a gente estava sem uma loja, sem ter onde comprar o material esportivo. É o primeiro passo para o Santa Cruz se reerguer”, declarou.

Na quinta posição da Série C, o Tricolor luta por uma vaga na próxima fase para seguir brigando pelo acesso. A torcida presente na loja mostrou confiança no sucesso dentro de campo.

“O acesso é o sonho de todo tricolor. Que seja o primeiro passo e que aconteça a SAF. Vai sair, nós cremos”, disse a aposentada Rosely Thiago.

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