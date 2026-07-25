Santa x Figueirense terá esquema com 703 policiais militares

Duelo está marcado para este sábado (25), na Arena de Pernambuco, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C

Arena de Pernambuco fica em São Lourenço da Mata, no Grande Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Polícia Militar de Pernambuco lançará 703 policiais militares para garantir a segurança na partida entre Santa Cruz x Figueirense, que acontece neste sábado (25/07), às 17h00, na Arena de Pernambuco.

A área interna do estádio contará com 113 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independe de Policiamento com Cães (CIPCães).

Sob o comando do 20° BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 590 policiais que farão a segurança dos torcedores.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições para inibir a ação de vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).