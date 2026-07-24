Santa Cruz x Figueirense: onde assistir, horário e escalações pela 15º rodada da Série C

Santa Cruz e Figueirense se enfrentam neste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 15º rodada da Série C

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Empurrado por uma torcida que promete quebrar o recorde de público do clube na temporada, o Santa Cruz entra em campo neste sábado (25), contra o Figueirense, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da Série C. De olho na parte de cima da tabela, a Cobra Coral precisa da vitória para encurtar a distância até a pontuação ideal para confirmar a classificação ao quadrangular decisivo.

Consolidado no G-8, o Tricolor do Arruda ocupa atualmente a terceira colocação, com 24 pontos, e já começa a mirar a liderança da Série C. Com cinco rodadas restantes para o fim da primeira fase, a projeção indica que a marca de 29 pontos deve ser suficiente para garantir, de forma antecipada, a classificação ao quadrangular do acesso.

A mobilização da torcida tricolor indica que a partida registrará o maior público do clube na temporada de 2026. Até o momento, o maior público ocorreu no empate por 1 a 1 contra a Ferroviária-SP, em 31 de maio, pela 9ª rodada, quando 19.981 torcedores compareceram à Arena de Pernambuco. Com parciais que superam a marca de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, a expectativa é de casa cheia para empurrar a equipe.

Dentro de campo, o técnico Cristian de Souza conta com o retorno do zagueiro Edson Miranda, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e deve reassumir o posto na defesa titular. Por outro lado, o comandante tricolor teve desfalques na última semana no setor ofensivo, após perder os atacantes Quirino e Marquinhos.

Do outro lado da disputa, o Figueirense chega ao Recife pressionado. Após um empate sem gols contra o Volta Redonda em Florianópolis, o Alvinegro soma 17 pontos e ocupa a 16ª colocação, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento e a cinco pontos de distância do G-8. A meta catarinense nesta reta final passa a ser fundamentalmente pontuar para afastar qualquer risco de queda.

O técnico Raul Cabral deve manter a base que vem atuando, mas tem um desfalque certo: o lateral-esquerdo Arthur Henrique cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, abrindo espaço para a entrada de Ryan Carlos. No ataque, a equipe aposta na lei do ex com Emerson Galego, atacante com passagem pelo Tricolor.



FICHA DA PARTIDA

SANTA CRUZ

Gabriel Coelho; Willian Alves, Eurico, Edson Miranda e Alex Ruan; Pedro Favela, Renato e Vitinho; Ronald, Everaldo e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

FIGUEIRENSE

Fabrício; Leo Maia, Lucas Dias, Leonan e Ryan Carlos; Renan Areias, Dudu e Raynan; Zé Carlos, Emerson Galego e Igor Bolt. Técnico: Raul Cabral.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Horário: 17h

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)

Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

Transmissão: SportyNet (Youtube) e Band (TV aberta)

