Raio-X: Saiba mais sobre o Figueirense, adversário do Santa Cruz deste sábado (25)

Emerson Galego, atacante do Figueirense (@patrickfloriani / FFC)

O Santa Cruz volta a campo neste sábado (25), às 17h, para enfrentar o Figueirense, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos na competição, as equipes entram em campo com objetivos opostos. Enquanto o Tricolor busca dar mais um passo rumo à classificação para a segunda fase, o Alvinegro catarinense tenta se afastar da zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Cristian de Souza vive um cenário favorável após a sequência de bons resultados que a colocou entre os primeiros colocados da Série C. Do outro lado, o Figueirense chega pressionado pelos resultados recentes e também por problemas extracampo que vêm impactando o ambiente interno do clube.

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O Figueirense desembarca no Recife ocupando a 16ª colocação da Série C, com 17 pontos conquistados em 14 partidas. A equipe catarinense vem de um empate sem gols diante do Volta Redonda, em pleno Estádio Orlando Scarpelli, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco na luta contra o rebaixamento.

Com poucas rodadas restantes até o encerramento da primeira fase, o discurso dentro do clube mudou. Se antes o objetivo era buscar uma vaga na próxima fase, agora a prioridade é garantir a permanência na Série C e evitar qualquer risco de queda.

Além da necessidade de pontuar, o confronto diante do Santa Cruz representa uma oportunidade para o Figueirense quebrar uma sequência de resultados irregulares e ganhar confiança para os compromissos finais da fase classificatória.

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Visitante indigesto

Se a campanha geral não anima o torcedor catarinense, o desempenho fora de casa serve como um motivo para preocupação do Santa Cruz. Mesmo figurando na parte inferior da classificação, o Figueirense construiu uma das melhores campanhas como visitante da Série C.

Dos 17 pontos conquistados até aqui, nove foram obtidos longe do Orlando Scarpelli. Em sete partidas disputadas fora de casa, o Alvinegro venceu duas, empatou três e perdeu apenas duas vezes, aproveitamento superior ao registrado atuando em seus domínios.

O retrospecto demonstra uma equipe que costuma competir bem como visitante, adotando uma postura mais reativa e explorando os espaços deixados pelos adversários. A consistência defensiva e a capacidade de somar pontos longe de Florianópolis são trunfos para o confronto na Arena de Pernambuco.

Desfalque na defesa e aposta de “lei do ex” no ataque

Para enfrentar o Santa Cruz, o técnico do Figueirense terá uma baixa importante no sistema defensivo. O lateral-esquerdo Arthur Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo no empate diante do Volta Redonda e cumprirá suspensão automática. No setor ofensivo, a esperança de gols do Figueirense passa por Emerson Galego. Ex-jogador do Santa Cruz, o atacante pode fazer valer a famosa "lei do ex" diante da equipe coral.



Mercado segue movimentado

Mesmo com a competição em andamento, o Figueirense também vive um período de mudanças no elenco. Nesta semana, o volante Jean Mangabeira deixou oficialmente o clube após solicitar sua liberação para acertar transferência ao futebol do Vietnã.

A saída representa mais uma baixa para o grupo comandado pela comissão técnica, que já convive com limitações no elenco em função das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube.

Bastidores conturbados

Se dentro de campo o momento já exige atenção, fora dele a situação é ainda mais delicada. O Figueirense atravessa uma crise financeira que tem provocado atrasos salariais e gerado insatisfação entre jogadores e funcionários.

Os atletas contratados para a temporada de 2026 acumulam dois meses de salários atrasados. Já os remanescentes do elenco de 2025 aguardam o pagamento de dois meses de salários registrados em carteira, além de dois meses referentes aos direitos de imagem.

