Santa Cruz paga folha completa e reduz pendências salariais antes de duelo pela Série C

Equipe do Santa Cruz em partida na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

Às vésperas do confronto diante do Figueirense, o Santa Cruz ganhou um importante reforço fora das quatro linhas. A diretoria efetuou o pagamento da folha salarial do elenco. Enquanto o Tricolor luta para encaminhar a classificação à segunda fase, a equipe catarinense busca se afastar da zona de rebaixamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo Cast FC

Nos bastidores, a diretoria deu um importante passo para reduzir os atrasos salariais. O clube efetuou o pagamento da folha referente aos contratos CLT, além dos valores de moradia e de uma folha de direitos de imagem. Apesar do avanço, ainda restam duas folhas de direitos de imagem em aberto.

A expectativa para o confronto também é positiva fora das quatro linhas. Com mais de 23 mil ingressos vendidos antecipadamente, a renda líquida da partida é considerada fundamental para que o Santa Cruz continue honrando seus compromissos financeiros, reduzindo os débitos pendentes com jogadores e funcionários.

A diretoria acredita em um aumento nas vendas nas horas que antecedem o jogo, impulsionado pela mobilização da torcida nas redes sociais e nos pontos físicos de venda. A expectativa é de um grande público na Arena de Pernambuco, transformando o apoio das arquibancadas em um fator decisivo tanto para a busca pela vitória quanto para o fortalecimento financeiro do clube.

Além da importância na tabela, a partida representa uma oportunidade para o Santa Cruz manter um ambiente interno mais estável enquanto trabalha para regularizar completamente as pendências salariais.