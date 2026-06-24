Santa Cruz precisa quebrar tabu histórico contra o Paysandu para entrar no G8 da Série C

Tricolor nunca venceu o Papão em Belém e encara confronto direto por vaga na zona de classificação

Equipe do Santa Cruz em partida na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz terá um desafio duplo neste sábado (27), às 17h, diante do Paysandu, no Estádio da Curuzu, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Além da importância do confronto direto na luta por uma vaga no G8, o Tricolor precisará superar um retrospecto historicamente desfavorável para voltar de Belém com um resultado positivo.

Atualmente na nona colocação, com 15 pontos, a Cobra Coral está a apenas um ponto do Caxias, que fecha a zona de classificação para a próxima fase. Por isso, pontuar fora de casa se tornou fundamental para as pretensões da equipe na reta final da primeira fase. O problema é que o adversário também briga na parte de cima da tabela e carrega ampla vantagem no histórico do confronto.

Ao longo da história, Santa Cruz e Paysandu se enfrentaram 20 vezes em competições oficiais. O retrospecto é amplamente favorável ao Papão, que soma 12 vitórias, contra apenas três triunfos tricolores, além de cinco empates. Os números ficam ainda mais desafiadores quando o palco é a Curuzu.

Tabu em Belém

O Santa Cruz nunca venceu o Paysandu atuando na casa do adversário. Em nove confrontos disputados em Belém, foram sete vitórias do Papão e dois empates.

O último encontro entre as equipes aconteceu justamente pela Terceira Divisão, em 2021. Na ocasião, o Paysandu levou a melhor e venceu por 1 a 0, também em Belém. Desde então, os clubes não voltaram a se enfrentar em competições oficiais.

A última vitória do Santa Cruz no confronto ocorreu um ano antes. Pela Série C de 2020, o Tricolor derrotou o Papão por 2 a 1 no Arruda, resultado que permanece como o triunfo coral mais recente no duelo.

Uma nova derrota coral pode ampliar a distância para os concorrentes diretos e tornar a caminhada rumo ao mata-mata ainda mais complicada.