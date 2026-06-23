Presidente da SAF do Botafogo-PB quer barrar torcida do Santa Cruz ou cobrar R$ 400 por ingresso

Filipe Félix, investidor da SAF do Botafogo-PB ( João Neto/Botafogo-PB)

A partida entre Botafogo-PB e Santa Cruz, válida pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, começou a ser jogada fora das quatro linhas e com contornos de forte polêmica. Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta segunda-feira (22), o presidente da SAF do clube paraibano, Fillipe Felix, revelou o plano de vetar a presença da torcida tricolor no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Caso não consiga o impedimento legal, o dirigente afirmou que o preço do ingresso para o setor visitante será fixado no valorde R$ 400.

A justificativa apresentada pelo mandatário se baseia na segurança. No último sábado (20), durante o empate contra o Volta Redonda, o Almeidão foi palco de um confronto generalizado entre torcidas organizadas do próprio Botafogo-PB. Temendo novos episódios de violência devido ao histórico de rivalidade entre os grupos de apoio dos dois times, a gestão do clube paraibano decidiu agir contra os pernambucanos.

"Sobre o jogo do Santa Cruz, o clube vai fazer de tudo para não ter torcida visitante. Se não tiver como, o ingresso será de R$ 400. Justamente para evitar qualquer tipo de situação. Sabemos que existe uma rivalidade com o Santa Cruz, a gente respeita o clube e é uma coisa de torcida. Mas essa será a decisão", declarou Fillipe Felix.

O que diz o regulamento?

Apesar da postura da liderança da SAF do Belo, a medida esbarra diretamente no Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com as diretrizes da entidade, o clube mandante não pode discriminar financeiramente a torcida visitante, sendo obrigado a praticar preços equivalentes aos cobrados no setor correspondente destinado aos seus próprios torcedores (geralmente as arquibancadas descobertas ou populares).

Caso leve a ameaça adiante ou tente barrar o público sem a anuência dos órgãos de segurança pública locais e do Ministério Público, o Botafogo-PB pode ser denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por infração ao artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê multas financeiras e até a perda de mandos de campo.

A reportagem do DP Esportes entrou em contato com a assessoria de imprensa do Santa Cruz para saber quais medidas o clube pretende tomar junto à CBF ou ao seu departamento jurídico, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para o posicionamento do clube.

A CBF ainda não detalhou a tabela da 16ª rodada, devendo homologar a data, o horário e a arbitragem do confronto nos próximos dias. Até lá, a tendência é que o clima de bastidores entre Recife e João Pessoa continue aquecido.

