Santa Cruz fecha parceria para encerrar período de seis meses com lojas oficiais fechadas

Loja oficial do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz anunciou oficialmente, nesta terça-feira (23), uma parceria com o Grupo Shalom para a reestruturação e expansão de suas operações de varejo. O acordo põe fim a um hiato de seis meses, período em que o clube permaneceu com todas as suas lojas oficiais fechadas após o encerramento do vínculo com a fornecedora de material esportivo VOLT, em 31 de dezembro do ano passado.

A nova parceria prevê, para os próximos 60 dias, a inauguração da Loja Oficial no Estádio do Arruda e o lançamento de uma plataforma própria de e-commerce, permitindo o atendimento de torcedores em todo o território nacional. Além disso, o planejamento comercial inclui a abertura de outras três unidades físicas nos principais shopping centers da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Grupo Shalom, novo parceiro da marca Cobra Coral, possui ampla atuação no mercado de varejo esportivo e é responsável pela gestão de lojas oficiais de diversos grandes clubes do futebol brasileiro.

Foco em receitas recorrentes

De acordo com a diretoria coral, a escolha do parceiro passou por critérios de capacidade de investimento e experiência de mercado, visando a sustentabilidade financeira da instituição a médio e longo prazo.

"Buscamos uma solução que gerasse valor para o clube no médio e longo prazo. Encontramos um parceiro com experiência comprovada, capacidade de investimento e um projeto alinhado com o tamanho da nossa torcida e da nossa marca", destacou o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.

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Para o departamento de Marketing e Negócios do clube, a capilaridade da nova operação será fundamental para transformar o potencial de consumo da torcida tricolor em ativos financeiros para o clube.

"Estamos falando de presença de marca, relacionamento com o torcedor e geração de receita recorrente. O Santa Cruz possui uma das maiores torcidas do Nordeste e precisava de uma estrutura comercial compatível com esse potencial", afirmou o executivo Fernando Fleury.

O sócio do Grupo Shalom, Cristiano Aguiar, celebrou o acerto com o clube pernambucano e prometeu uma estrutura de alto padrão para atender a demanda represada do torcedor. "Não vamos medir esforços para entregar à torcida uma operação à altura, com um mix amplo de produtos e uma experiência de compra de alto padrão”, completou.

Com o movimento, o Santa Cruz projeta não apenas a reaproximação com o seu torcedor através de produtos licenciados, mas também a consolidação de novas fontes de receita para dar suporte ao processo de reestruturação do clube.

