Santa Cruz rejeita pedido de torcida única contra o Paysandu e exige ingressos na Curuzu

Estádio da Curuzu, casa do Paysandu (Adrielly Araújo/Paysandu)

De olho no G-8 da Série C, o Santa Cruz tem uma verdadeira decisão no sábado (27), às 17h, diante do Paysandu, no Estádio da Curuzu. Mas além do peso do confronto direto na tabela, onde o Tricolor ocupa a nona posição, a apenas um ponto da zona de classificação, a partida ganhou contornos políticos após o presidente Bruno Rodrigues rejeitar um pedido do clube paraense para realizar o jogo com torcida única.

Seguindo a linha de garantir o apoio do torcedor onde quer que o Santa Cruz jogue, Bruno Rodrigues informou que não haveria possibilidade de abrir mão do espaço visitante. Para assegurar o direito, o Tricolor do Arruda agiu rápido e já remeteu um ofício formal ao Paysandu solicitando a carga de ingressos destinada por regulamento aos tricolores.

A postura firme da presidência tricolor não deve se restringir ao jogo em Belém, mas o próximo cenário promete ser ainda mais turbulento. O Santa Cruz já ligou o sinal de alerta para o confronto diante do Botafogo-PB, após o presidente da SAF do clube paraibano, Fillipe Felix, revelar em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (22) o plano de vetar a presença da torcida tricolor no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

No pronunciamento, o dirigente do Belo foi além: afirmou que, caso não consiga o impedimento legal junto às autoridades, fixará o valor do ingresso para o setor visitante no patamar abusivo de R$ 400.

Mesmo diante da declaração de Fillipe Felix, a diretoria coral garante que não recuará. Independentemente dos bastidores ou de qualquer pressão vinda de João Pessoa, o presidente Bruno Rodrigues antecipou que tratará o caso com o mesmo rigor adotado contra o Paysandu, e o Santa Cruz enviará o ofício exigindo a carga total de bilhetes para a torcida assim que os prazos legais permitirem, acionando os órgãos competentes caso os direitos do torcedor pernambucano sejam violados.

Confronto direto pelo G-8

Dentro das quatro linhas, a partida ganha contornos de decisão para o Arruda. Atualmente, o Tricolor ocupa a nona posição na tabela, com 15 pontos somados. A equipe está na cola do Caxias, que fecha a zona de classificação para a próxima fase (G-8) na oitava colocação, com apenas um ponto a mais.

Arrancar um bom resultado na Curuzu se tornou fundamental não apenas para frear o Paysandu, mas para tentar saltar para dentro do grupo dos oito primeiros colocados nesta reta final da primeira fase.