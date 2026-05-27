Felipe Alves aciona a CNRD e cobra quase R$ 7 milhões do Santa Cruz após rescisão unilateral

O arqueiro conseguiu liberação imediata na Justiça; contrato do atleta com o Tricolor estava previsto até 2029

Felipe Alves rebate críticas da torcida após falha na saída de bola (Evelyn Victoria/SCFC)

A rescisão do goleiro Felipe Alves com o Santa Cruz, publicada na última terça-feira (26), não ocorreu em comum acordo como se especulava. Diante de salários atrasados, o arqueiro acionou o clube na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e obteve a liberação unilateral imediata de seu vínculo contratual. Na ação judicial, Felipe Alves cobra uma quantia que gira em torno de R$ 7 milhões do Tricolor do Arruda. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

No processo, o staff do atleta cobra o pagamento de débitos acumulados referentes ao FGTS e férias proporcionais. Além disso, a cobrança milionária inclui o valor integral dos salários que ele receberia até o fim do contrato, que tinha vigência prevista até 2029.

Por meio de uma nota oficial, Felipe Alves se pronunciou publicamente sobre o imbróglio. Segundo o comunicado, a via judicial foi o último recurso após sucessivas tentativas de diálogo sem resposta por parte da diretoria coral.

"Após diversas tentativas de acordo com o Santa Cruz Futebol Clube sem sucesso, informamos que a última tentativa encontrada foi recorrer à Justiça pela liberação do atleta para que o mesmo possa dar continuidade em sua carreira em outra instituição", cita a nota.

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Passagem apagada e críticas no Arruda

Contratado em fevereiro de 2025 sob grande expectativa para liderar o elenco na disputa da Série D, Felipe Alves não conseguiu se firmar na meta coral. Sua trajetória no Arruda acabou marcada por fortes críticas da torcida e atuações contestadas.

Ao todo, o goleiro vestiu a camisa tricolor em apenas 13 partidas ao longo de mais de um ano de clube. O momento mais crítico ocorreu justamente na reta decisiva da Quarta Divisão do ano passado, quando falhas consecutivas custaram a titularidade. Na campanha que garantiu o acesso do Santa Cruz, ele acabou substituído pelo jovem da base Rokenedy.

Desde a perda da vaga entre os onze iniciais, Felipe Alves vinha perdendo espaço no planejamento do clube e já trabalhava afastado do elenco principal, situação que se arrastou até a oficialização do distrato nesta semana.

