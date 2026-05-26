21 jogadores em três jogos: o raio-x do trabalho de Cristian de Souza no Santa Cruz

Duas vitórias e um empate: os números dos primeiros passos de Cristian de Souza no Santa Cruz

Jogadores do Santa Cruz (Savyo Miguel/FPF)

O início de trabalho do técnico Cristian de Souza no comando do Santa Cruz já apresenta marcas bem definidas. Após as três primeiras partidas sob a nova liderança, o Tricolor ostenta uma invencibilidade importante: são duas vitórias (diante de Inter de Limeira e Volta Redonda) e um empate (contra o Maringá), garantindo um aproveitamento de 77,7% dos pontos disputados.

Para alcançar esses resultados positivos, o comandante tricolor promoveu uma observação ampla do elenco e utilizou 21 jogadores, mas já deixou claro quem são os seus homens de confiança.

O levantamento detalhado dos jogos mostra que Cristian de Souza priorizou a solidez lá atrás para arrumar a casa. O treinador manteve uma "espinha dorsal" intocável em todas as escalações, sustentada por cinco atletas que foram titulares absolutos: o goleiro Thiago Coelho, os zagueiros Eurico e William Alves, o volante Pedro Favela e o atacante Ronald.

Defesa consolidada, ataque em mudança

Se o sistema defensivo ganhou uma cara rapidamente, com a manutenção da dupla de zaga e o suporte de Favela, o setor ofensivo e as alas transformaram-se em um verdadeiro laboratório. Dos 21 jogadores que ganharam minutos, sete são atacantes e sete são defensores, expondo a busca do técnico pelo encaixe ideal.

Na lateral esquerda, por exemplo, Zé Mário iniciou duas partidas, mas Alex Ruan participou de todos os confrontos, sendo acionado duas vezes do banco de reservas. Situação semelhante vive o zagueiro Edson Miranda, que se tornou o "12º jogador", entrando no decorrer de todos os três jogos comandados por Cristian.

O INÍCIO DE CRISTIAN DE SOUZA:

• 3 jogos

• 2 vitórias (Inter de Limeira e Volta Redonda)

• 1 empate (Maringá)

• 77,7% de aproveitamento

• 21 jogadores utilizados

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Múltiplas mudanças no ataque

Do meio para a frente, o Santa Cruz tem se mostrado um time operário e de forte preenchimento de espaço. Cristian acionou cinco volantes diferentes de características de marcação e saída (Favela, Silva, Fabinho, Léo Costa e Andrey), enquanto o meia de criação Patrick Allan teve apenas uma oportunidade, vindo do banco.

Já no comando de ataque, a rotatividade foi máxima. Além do titular absoluto Ronald, os atacantes Vitinho, Everaldo e Tiago Marques iniciaram duas partidas cada. Quando o cansaço bate ou a estratégia muda, o banco é acionado com frequência: Marquinhos, Quirino e Eron também foram testados e receberam duas oportunidades.

Confira a minutagem do elenco sob o comando de Cristian de Souza:

Titulares absolutos (3 jogos): Thiago Coelho, Eurico, William Alves, Pedro Favela e Ronald.

Utilizados em todos os jogos (alternando banco/titular): Alex Ruan (1T/2R) e Edson Miranda (3R).

Com 2 jogos disputados: Jefferson (2T), Zé Mário (2T), Silva (2T), Vitinho (2T), Everaldo (2T), Tiago Marques (2T), Fabinho (1T/1R), Marquinhos (1T/1R), Léo Costa (2R), Andrey (2R), Quirino (2R) e Eron (2R).

Com 1 jogo disputado: Matheus Vinicius (1T) e Patrick Allan (1R).

*T: titular

*R: reserva (entrou no decorrer da partida)

