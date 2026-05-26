Felipe Alves rescinde contrato com o Santa Cruz

Distrato foi publicado no BID da CBF nesta terça-feira (26) e encerra passagem do goleiro marcada por críticas da torcida

Goleiro do Santa Cruz, Felipe Alves (Rafael Vieira)

O goleiro Felipe Alves não tem mais vínculo com o Santa Cruz. A rescisão do contrato entre clube e jogador foi publicada nesta terça-feira (26) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, sacramentando a saída do arqueiro de 38 anos do Arruda.

Fora dos planos da comissão técnica há meses, Felipe Alves já não vinha sendo utilizado pelo Tricolor e não atuava oficialmente desde julho do ano passado. O Santa Cruz ainda não divulgou os detalhes nem as condições acordadas para a rescisão contratual.

Pouco depois da publicação da rescisão, a equipe do jogador divulgou uma nota oficial afirmando que precisou recorrer à Justiça para conseguir a liberação contratual. Segundo o comunicado, diversas tentativas de acordo com o Santa Cruz teriam sido feitas sem sucesso antes da decisão judicial.

A manifestação ainda ressalta que Felipe Alves manteve “profissionalismo e dedicação” desde a chegada ao clube, em fevereiro de 2025, cumprindo normalmente as atividades de treinamentos e jogos quando solicitado. No entanto, o estafe do goleiro afirma que o Santa Cruz não cumpriu obrigações previstas em contrato.

“O clube não cumpriu com os termos acordados em contrato, tendo deixado de pagar diversas verbas ajustadas com o atleta, e jamais retornou as nossas tentativas de contato para chegarmos a um acordo”, acrescenta o comunicado.

Apesar das críticas à condução da situação, a nota também faz questão de destacar o respeito do atleta pela instituição coral e pela torcida tricolor.

“Salientamos nosso profundo respeito pela instituição do Santa Cruz Futebol Clube e lamentamos o rumo que a situação tenha tomado. E reiteramos todo carinho e admiração do atleta em relação aos torcedores do clube.”

A passagem do experiente goleiro pelo clube coral terminou marcada por críticas da torcida. Contratado com expectativa de liderança e experiência para a disputa da Série D de 2025, Felipe Alves não conseguiu se firmar e acumulou atuações contestadas durante sua trajetória no Arruda.

Ao todo, o goleiro disputou apenas 13 partidas com a camisa tricolor em mais de um ano de clube. O momento mais delicado aconteceu justamente durante a Série D do ano passado, quando sucessivas falhas custaram a perda da titularidade. Na reta decisiva da campanha do acesso, Felipe Alves acabou substituído por Rokenedy.

Desde então, Felipe Alves passou a ter cada vez menos espaço dentro do planejamento do Santa Cruz. Mesmo permanecendo vinculado ao clube nos meses seguintes, o arqueiro já vivia afastamento até a oficialização do distrato.

Confira na íntegra a nota de Felipe Alves:

“Após diversas tentativas de acordo com o Santa Cruz Futebol Clube sem sucesso, informamos que a última alternativa encontrada foi recorrer à Justiça pela liberação do atleta para que o mesmo possa dar continuidade em sua carreira em outra instituição.

É importante ressaltar todo o profissionalismo e dedicação do jogador desde a sua contratação, em fevereiro de 2025, cumprindo todas as suas obrigações no dia a dia de treinamentos e jogos pelo clube quando requisitado.

No entanto, o clube não cumpriu com os termos acordados em contrato, tendo deixado de pagar diversas verbas ajustadas com o atleta, e jamais retornou às nossas tentativas de contato para chegarmos a um acordo que resolvesse a questão da melhor forma possível.

Salientamos nosso profundo respeito pela instituição Santa Cruz Futebol Clube e lamentamos o rumo que a situação tenha tomado.

Reiteramos, ainda, todo o carinho e admiração do atleta em relação aos torcedores do clube.”