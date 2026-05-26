Beto Lago: 'A sequência de jogos para garantir a vaga do Santa Cruz no G8'

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Reta decisiva

Seis jogos no Recife e cinco longe de casa. É nesse equilíbrio delicado que o Santa Cruz vai construir a chance de voltar aos quadrangulares da Série C. Hoje na 11ª posição, com 11 pontos, o Tricolor voltou a respirar na competição após a chegada de Cristian de Souza. São duas vitórias e um empate desde a troca de comando, sequência que recolocou o time na disputa direta pelo G8 e, principalmente, devolveu confiança ao Arruda.

A tabela, porém, exige atenção máxima. Dos seis jogos no Recife, os confrontos diante da Ferroviária, hoje logo acima do Santa Cruz, e do Ituano, que aparece dentro do G8, surgem como os maiores testes dentro de casa. Ao mesmo tempo, o calendário também reserva oportunidades importantes. O Tricolor encerra a primeira fase contra o Anápolis, que é atual lanterna da competição, em um duelo que pode chegar decisivo para a classificação. Fora do Recife, o cenário é pesado. Brusque, líder do Brasileiro, Paysandu, um dos favoritos ao acesso, e Caxias, concorrente direto por uma vaga, aparecem como obstáculos complicados.

São partidas em que pontuar já terá peso enorme na reta final. Em confrontos diretos, muitas vezes o empate vale mais pelo impacto na tabela do que pelo desempenho em si. E existe uma conta que começa a nortear o campeonato: alguns apontam que 28 pontos é suficiente, enquanto outros jogam mais alto, 29 ou 30 para o ponto de corte do G8. Isso significa que o Santa ainda precisa construir uma campanha de recuperação consistente.

Com seis partidas como mandante, a margem para tropeços é mínima. Qualquer vacilo na Arena de Pernambuco aumenta a obrigação de buscar resultados fora de casa, justamente onde a Série C costuma ser mais cruel. A reta decisiva chegou. E, ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, o Santa entra nela olhando mais para cima do que para baixo.



Cristian de Souza exalta bola parada e imposição física do Santa Cruz na Série C

Técnico do Santa Cruz destaca atuação de Quirino: 'Partida praticamente perfeita' Veja também:

O principal ganho do Santa nas últimas rodadas talvez vá além da pontuação. O time voltou a competir, mostrou organização, intensidade e encontrou um ambiente de esperança que parecia distantes semanas atrás. Ainda falta evolução técnica e o elenco segue necessitando de peças que aumentem o nível da equipe, mas o torcedor coral já consegue enxergar um time mais vivo, mais confiante e mais preparado para lutar.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão



Conta que precisa fechar

Trabalhando mais pesado, a diretoria do Santa Cruz corre contra o tempo para quitar uma folha de atletas e funcionários. A expectativa é utilizar a renda da partida contra a Ferroviária, na Arena de Pernambuco, para equilibrar as contas neste momento delicado. Seria importante que FPF e Arena também colaborassem, reduzindo os descontos aplicados na renda. Em um cenário tão apertado, qualquer alívio financeiro faz diferença.



Sete jogadores mantidos desde 2022

Da primeira convocação do ciclo para esta Copa do Mundo deste ano, ainda sob o comando de Ramon Menezes, sete jogadores seguem presentes na lista atual de Carlo Ancelotti. Os goleiros Enderson e Weverton, os zagueiros Ibanez e Marquinhos, os meias Casemiro e Lucas Paquetá, além do atacante Vini Junior, estiveram na convocação para o amistoso diante do Marrocos e continuam no grupo da Seleção.