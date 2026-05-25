Cristian de Souza exalta bola parada e imposição física do Santa Cruz na Série C

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz parece ter encontrado o norte tático sob o comando de Cristian de Souza, e ele atende por duas características fundamentais na Série C: imposição física e eficiência na bola parada. Após o empate em 1 a 1 contra o Maringá, o treinador coral fez questão de enaltecer a postura agressiva de sua equipe e o aproveitamento do quesito que vem transformando o rendimento do time em campo.

Emdesde a chegada do novo comandante, o Tricolor do Arruda balançou as redes em cinco oportunidades, sendoatravés da bola parada. A amostragem curta já revela uma nova identidade.

"É treino e repetição. Nós ficamos com um time bastante alto, agressivo", destacou Cristian de Souza.

O técnico também distribuiu méritos ao falar sobre a execução das jogadas, elogiando Renato pela qualidade nos escanteios. "A cobrança do Renato também foi muito boa. Ele treinou bem durante a semana, por isso foi para o jogo. A gente sabe que a competição é muito de bola parada e imposição física", destacou.

Se a estratégia nasce no treinamento, a execução tem tido um protagonista incomum: Pedro Favela. O volante assumiu o papel de elemento surpresa na área adversária e foi o responsável por abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco, e por garantir o ponto somado contra o Maringá.

Para o comandante tricolor, o desempenho diante do Maringá validou o espírito competitivo que o grupo precisa manter na sequência do campeonato. "Os nossos jogadores demonstraram contra um adversário duríssimo, que vai brigar pela classificação. A gente encarou a competição, estão dentro dele. Agora, vamos buscar a evolução que necessita", avaliou o técnico.

De olho no G-8

Com o ponto conquistado longe de casa, o Santa Cruz ocupa momentaneamente a 11ª posição na tabela, somando uma distância de apenas um ponto para a zona de classificação (G-8).

A chance de dar o salto definitivo e entrar no grupo dos oito primeiros será no próximo domingo (31). O Santa Cruz encara a Ferroviária, às 16h, na Arena de Pernambuco, contando mais uma vez com a força de sua torcida para buscar os três pontos.

