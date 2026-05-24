Técnico do Santa Cruz aponta empate com Maringá como "divisor de águas" na disputa da Série C

Cristian de Souza valoriza ponto somado no Paraná e destaca resposta de peças do elenco para a sequência da competição

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Para o técnico Cristian de Souza, o empate do Santa Cruz em 1 a 1 com o Maringá, no Willie Davids, teve um significado que vai além do ponto somado fora de casa. Na entrevista coletiva após o confronto de sábado (23), o comandante coral exaltou a postura do elenco e cravou que a partida marcou, de forma definitiva, a mudança de postura da equipe na disputa da Série C - um "divisor de águas".

Com o resultado, o Tricolor do Arruda engatou o terceiro jogo de invencibilidade, chegando aos 11 pontos e permanecendo na cola do G-8. Pedro Favela abriu o placar para a Cobra Coral no primeiro tempo, enquanto Adeílson igualou para os donos da casa.

Lição de competitividade fora de casa



Para Cristian de Souza, o equilíbrio tático demonstrado diante de um adversário forte em seus domínios foi o grande trunfo coral no Paraná.

"Eu acredito que hoje nós entramos na competição de fato. Acho que é um divisor de águas", destacou o treinador.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado aqui. O adversário demorou para entender a nossa proposta, criamos superioridade no meio e controlamos até os 25 minutos. No segundo tempo, trouxemos mais um jogador por dentro para corrigir o corredor central. Tivemos pouca posse, mas controlamos defensivamente e sofremos pouco contra um time acostumado a impor um ritmo forte", completou.

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Ganhos no elenco e evolução tática



Além do ponto na tabela, o comandante tricolor celebrou a resposta positiva das peças que ganharam oportunidade na equipe titular, como Quirino, Alex e Renato.

"A nossa equipe mostrou muita maturidade e competiu muito. Hoje a gente ganhou jogadores; colocamos atletas que vinham jogando menos e eles deram conta do recado. O Quirino fez uma partida praticamente perfeita. A nossa proposta era não entrar no 'lá e dá cá' do adversário. Estou muito satisfeito porque eles competiram e o torcedor pode ter certeza de que temos um time aguerrido, que vai evoluir com mais tempo de treino para ser mais efetivo ofensivamente", pontuou.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Santa Cruz será contra a Ferroviária, no domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco.